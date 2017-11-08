В Глазовском районе Удмуртии насмерть сбили пешехода

Опубликована: Сегодня 10:41

Фото М. Завалина
В Глазовском районе Удмуртии насмерть сбили пешехода. Как пишет Glazovlife, произошло ДТП сегодня, 8 октября, около 7 утра на 18-ом километре автодороги Глазов-Юкаменское.

Водитель автомобиля "Шевроле", двигаясь со стороны Юкаменского, совершил наезд на пешехода. От полученных травм житель Юкаменского района, 1968 года рождения, скончался на месте.

Отмечается, что пешеход двигался по краю проезжей части вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов.



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