Три смерти от наркотиков зарегистрировано в Удмуртии с начала года

Опубликована: Сегодня 10:52



фото: sputnik.fm фото: sputnik.fm

«В январе текущего года скончался мужчина 1985 года рождения. Следующий случай зарегистрирован в Завьяловском районе. Подросток 16 лет решил попробовать целый комплекс наркотических средств. В начале осени умер 30-летний мужчина», - уточнила Татьяна Романова.По словам секретаря Совета общественной безопасности Удмуртии Александра Ярославцева, на данный момент в регионе официально насчитывается 4658 наркопотребителей. «На 100 тысяч населения у нас приходится 307 потребителей. Здесь просматривается положительная тенденция: это на 9% ниже показателя прошлого года аналогичного периода. В 2016 году было 321 человек», - подчеркнул Ярославцев.Кроме того, Александр Ярославцев озвучил итоги социологического опроса среди 2000 жителей, проживающих в 17 населенных пунктах республики: «2,5% респондентов имеют опыт потребления наркотических средств, 0,4% хотят попробовать наркотики, 5,5% проявляют положительный интерес к наркотикам, 0,9% готовы попробовать наркотики, если им предложат».С начала года выявлено 289 человек, которые впервые попробовали наркотические вещества. Эта цифра немногим ниже прошлогодних показателей, когда было зарегистрировано 335 таких граждан.