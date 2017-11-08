Три смерти от наркотиков зарегистрировано в Удмуртии с начала года

Опубликована: Сегодня 10:52

фото: sputnik.fm
Три летальных исхода от отравления наркотическими веществами зарегистрировано в Удмуртии с начала года. Как пишет ИА «Удмуртия», об этом во время встречи с журналистами сообщила заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Удмуртии Татьяна Романова.

«В январе текущего года скончался мужчина 1985 года рождения. Следующий случай зарегистрирован в Завьяловском районе. Подросток 16 лет решил попробовать целый комплекс наркотических средств. В начале осени умер 30-летний мужчина», - уточнила Татьяна Романова.

По словам секретаря Совета общественной безопасности Удмуртии Александра Ярославцева, на данный момент в регионе официально насчитывается 4658 наркопотребителей. «На 100 тысяч населения у нас приходится 307 потребителей. Здесь просматривается положительная тенденция: это на 9% ниже показателя прошлого года аналогичного периода. В 2016 году было 321 человек», - подчеркнул Ярославцев.

Кроме того, Александр Ярославцев озвучил итоги социологического опроса среди 2000 жителей, проживающих в 17 населенных пунктах республики: «2,5% респондентов имеют опыт потребления наркотических средств, 0,4% хотят попробовать наркотики, 5,5% проявляют положительный интерес к наркотикам, 0,9% готовы попробовать наркотики, если им предложат».

С начала года выявлено 289 человек, которые впервые попробовали наркотические вещества. Эта цифра немногим ниже прошлогодних показателей, когда было зарегистрировано 335 таких граждан.


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