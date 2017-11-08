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В Ижевске поставленный охранять сторож украл со своего предприятия постельное белье
Опубликована: Сегодня 12:03 В дежурную часть МВД утром 7 ноября поступило сообщение о преступлении. Представитель одного из ижевский предприятий рассказал о краже со склада постельного белья.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что преступление было совершено в ночь с 6 на 7 ноября путем подбора ключа. Ориентировку о предполагаемом злоумышленнике передали всем нарядам правоохранителей.
По «горячим следам» был задержан подозреваемый – 35-летний сторож предприятия. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.
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