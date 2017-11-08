Удмуртия получит бюджетный кредит 2,462 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 13:14

фото: 4geo.ru
В этом году Удмуртия получит грант за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории в размере 613 млн рублей. Помимо этого, республике будет предоставлен бюджетный кредит в сумме 2,462 млрд рублей на замещение кредитов коммерческих банков. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, на 1 октября 2017 года Удмуртия должна была кредитным организациям 18,1 млрд рублей.

«Что касается дотаций 2018 года, то проектом федерального бюджета на 2018 год Удмуртии предусмотрена финансовая помощь - 3,6 млрд рублей дотация на выравнивание и 1,7 млрд рублей на сбалансированность и частичную компенсацию расходов регионального бюджета на заработную плату работникам бюджетной сферы. В дополнение к ней на совещании было принято решение – распределить Удмуртии дополнительно 2,8 млрд рублей», - отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Анатолий Строков.



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