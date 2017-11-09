Пауки-птицееды поселились в зоопарке Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:56

фото: zoonen.com
Восемь пауков-птицеедов появились в государственном зоологическом парке Удмуртии. Каждому из них оборудовали свой вольер.

«Наш новый постоялец экспозиции «Мир экзотики» - паук-птицеед. И таких красавцев у нас теперь 8. Разных цветов и размеров. Проживает каждый в своем уютном вольерчике, обживается и тихонько плетет кружева из паутины», - рассказали в пресс-службе зоопарка Удмуртии.

В «Мире экзотики» всегда тепло и комфортно. Если вы замерзли, прогуливаясь по территории зоопарка, то очень кстати будет совместить приятное с полезным: зайти на экспозицию, обогреться, и познакомится с новыми обитателями.

Напомним, недавно в зоопарке поселился манул по кличке Алтай.


Теги
финансы свадьба Новый год/Рождество физкультура алкоголь ЖКХ мода фестиваль Александр Волков транспорт Россия Ижавто ветеран прокуратура депутат полиция Глазов СМИ рейтинг животные Сарапул убийство лес ДТП образование штраф семья спортсмен выборы терроризм пристав бизнес траур вода самолет школа ремонт МВД розыск наркотики занятость технологии промышленность погода Балезино Госсовет УР дети суд звезда здоровье праздник кино выставка Дмитрий Медведев Можга строительство медицина Москва музыка США оружие ИжГТУ Завьялово творчество молодежь правительство Украина долг ГИБДД пожар бюджет Ува Удмуртия хоккей СКП природа Игра зоопарк конкурс дороги Интернет туризм пенсия Воткинск армия телевидение инвалид Владимир Путин религия торговля Голливуд банк МЧС видео безопасность Малая Пурга преступление Ижевск футбол ГЖД
Все теги
Яндекс.Погода