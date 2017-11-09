|
Пауки-птицееды поселились в зоопарке Ижевска
Опубликована: Сегодня 15:56 Восемь
«Наш новый постоялец экспозиции «Мир экзотики» - паук-птицеед. И таких красавцев у нас теперь 8. Разных цветов и размеров. Проживает каждый в своем уютном вольерчике, обживается и тихонько плетет кружева из паутины», - рассказали в пресс-службе зоопарка Удмуртии.
В «Мире экзотики» всегда тепло и комфортно. Если вы замерзли, прогуливаясь по территории зоопарка, то очень кстати будет совместить приятное с полезным: зайти на экспозицию, обогреться, и познакомится с новыми обитателями.
Напомним, недавно в зоопарке поселился манул по кличке Алтай.