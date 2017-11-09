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В Австралии готовятся к строительству нового комплекса с казино
Опубликована: Сегодня 14:45 Один из крупнейших участников наземной гемблинг индустрии Caesars совместно с китайским инвестором запускает новый проект. Они решили открыть в Австралии (на Голд-Кост) новый игорный комплекс с азартными играми. Как и на строительство некоторых популярных швейцарских казино, о работе которых узнать можно, нажав на ссылку http://onlinecasinost.com/games/gambling-shveciya, на создание нового комплекса инвесторы планируют потратить примерно $3 млрд.
Как известно, Caesars сотрудничают с ASF Consortium, которые по договору будут управлять некоторыми из объектов на территории казино. Так как соглашение между двумя компаниями было достигнуто и контракт подписан, стороны могут сосредоточиться на более детальных планах на счет проекта. Однако, как отмечают на сайте http://onlinecasinost.com, это не означает, что уже на днях инвесторы смогут заняться строительством.
На данный момент компании ждут разрешения местного правительства, которое должно одобрить проект. Вопрос уже выносился на рассмотрение, но ответа от администрации округа еще не поступало. Хотя было обещано, что через несколько недель решение станет известно. По заявлению представителей ASF Consortium, с их стороны уже все готово для начала реализации проекта, осталось только дождаться ответа от региональных чиновников.
Планы по строительству казино в Австралии не являются новостью. Уже несколько лет рассматривается такая возможность. Однако из-за серьезных проблем у компании-инвестора, дело надолго отложили. Причем изначально предполагалось, что казино разместится на острове Wavebreak, но проблемы экологии вынудили инвесторов искать альтернативу. Ею и стала территория Голд-Коста. Если первоначальный проект оценивался в 7.5 миллиардов, то после смены расположения проект подешевел до 3 миллиардов.
Еще недавно представители Caesars приезжали в Голд-Кост, чтобы оценить, насколько прибыльным может оказаться казино в этой местности. Но о своих выводах компания умолчала. И только недавно подписание договора с ASF Consortium показало, что компании понравился потенциал этой местности.
У Caesars был непростой год. Но компания не намерена снижать обороты. Они будут расширяться, причем не только в направлении Австралии, но и в ряде других стран, включая Японию, Канаду и Бразилию.