С поста ушел министр спорта Удмуртии Игорь Краснов

Опубликована: Сегодня 17:07



фото: sportur.ru фото: sportur.ru

: Краснов Игорь Васильевич, родился 13 марта 1969 года в Сарапуле. В 1998 году закончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».1984 – 1988 г. - учащийся Сарапульского электротехнического техникума1988 – 1989 г. - мастер гальванического участка Сарапульского электрогенераторного производственного объединения, Сарапул1989 – 1991 г. - служба в рядах Советской Армии1991 – 1993 г. - слесарь по ремонту оборудования завода «Электробытприбор», Сарапул1993 – 1994 г. - заместитель директора дома культуры «Заря», Сарапул1994 г. - заведующий отделом Государственного комитета Удмуртской Республики по молодежной политике по Сарапулу1994 – 1999 г. - начальник отдела по делам молодежи администрации Сарапула1999 – 2001 г. - начальник Управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации Сарапула2001 - 2006 г. - первый заместитель председателя государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи2006-2009 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи2009-2014 г. - министр по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики2014 г. - исполняющий обязанности министра по физической культуре, спору и туризму Удмуртской Республик, Ижевск2014-2017 г. - министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.