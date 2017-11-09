С поста ушел министр спорта Удмуртии Игорь Краснов

Опубликована: Сегодня 17:07

фото: sportur.ru
И.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Кто будет исполнять обязанности министра, пока не уточняется.

Наша справка: Краснов Игорь Васильевич, родился 13 марта 1969 года в Сарапуле. В 1998 году закончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
1984 – 1988 г. - учащийся Сарапульского электротехнического техникума
1988 – 1989 г. - мастер гальванического участка Сарапульского электрогенераторного производственного объединения, Сарапул
1989 – 1991 г. - служба в рядах Советской Армии
1991 – 1993 г. - слесарь по ремонту оборудования завода «Электробытприбор», Сарапул
1993 – 1994 г. - заместитель директора дома культуры «Заря», Сарапул
1994 г. - заведующий отделом Государственного комитета Удмуртской Республики по молодежной политике по Сарапулу
1994 – 1999 г. - начальник отдела по делам молодежи администрации Сарапула
1999 – 2001 г. - начальник Управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации Сарапула
2001 - 2006 г. - первый заместитель председателя государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи
2006-2009 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи
2009-2014 г. - министр по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики
2014 г. - исполняющий обязанности министра по физической культуре, спору и туризму Удмуртской Республик, Ижевск
2014-2017 г. - министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.



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