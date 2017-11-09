Приставы забрали ребенка у ижевчанки, которая научила сына выпивать

Опубликована: Сегодня 18:26

фото: usolie.info
Сотрудники Первомайского районного отдела судебных приставов г. Ижевска исполнили решение суда о передаче ребёнка органам опеки и попечительства.

Нерадивая мать долгое время вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным, не трудоустраивалась. Женщина приводила в дом посторонних и с ними распивала спиртосодержащие продукты, причём в присутствии своего несовершеннолетнего сына. В результате её 16-летний ребёнок тоже начал выпивать. С целью защиты интересов подростка суд вынес решение о передаче его органам опеки и попечительства.

Судебные приставы незамедлительно исполнили решение суда. Молодой человек будет проживать в детском доме до наступления совершеннолетия, т.е. до 18 лет.

В текущем году на исполнении в УФССП России по Удмуртской Республике находилось 73 исполнительных производства, касающихся защиты интересов детей.



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