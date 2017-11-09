За кражу двух цепочек из храма житель Кеза сядет на два года

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: stppmonastir.ru
Два года в колонии строгого режима проведет житель Кеза, укравший в храме две серебряные цепочки. По сообщению прокуратуры Удмуртской Республики, ущерб составил 2480 рублей.

В конце августа этого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении Прихода Храма Рождества Христова в поселке Кез, и в присутствии несовершеннолетней дочери настоятеля храма похитил с витрины церковной лавки 2 серебряные цепочки.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и с присоединением наказания по предыдущему приговору суда назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной.


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