Почему тяжело бросить курить, выяснили ученые

Опубликована: Сегодня 09:27

фото: clubreduva.com
Учёные выяснили, на зависимость людей от никотина может влиять генетический механизм. Как пишет Life!, об этом сообщается в докладе специалистов Университета Мичигана, опубликованного в издании Medical Express.

Генетики поставили эксперимент на круглых червях, чтобы выяснить их реакцию и поведение в зависимости от употребления никотина. В начале учёные способствовали появлению у них никотиновой зависимости, а затем лишали их вещества. В результате американские исследователи обнаружили, что у многоклеточных организмов вырабатываются белки, ответственные за появление зависимости.

Как отметили учёные, у червей наблюдается схожая с млекопитающими реакция, поэтому результаты исследования могут быть использованы для изучения зависимости у человека.



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