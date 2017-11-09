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Почему тяжело бросить курить, выяснили ученые
Опубликована: Сегодня 09:27 Учёные выяснили, на зависимость людей от никотина может влиять генетический механизм. Как пишет Life!, об этом сообщается в докладе специалистов Университета Мичигана, опубликованного в издании Medical Express.
Генетики поставили эксперимент на круглых червях, чтобы выяснить их реакцию и поведение в зависимости от употребления никотина. В начале учёные способствовали появлению у них никотиновой зависимости, а затем лишали их вещества. В результате американские исследователи обнаружили, что у многоклеточных организмов вырабатываются белки, ответственные за появление зависимости.
Как отметили учёные, у червей наблюдается схожая с млекопитающими реакция, поэтому результаты исследования могут быть использованы для изучения зависимости у человека.
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