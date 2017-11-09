Почему тяжело бросить курить, выяснили ученые

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: clubreduva.com фото: clubreduva.com

Генетики поставили эксперимент на круглых червях, чтобы выяснить их реакцию и поведение в зависимости от употребления никотина. В начале учёные способствовали появлению у них никотиновой зависимости, а затем лишали их вещества. В результате американские исследователи обнаружили, что у многоклеточных организмов вырабатываются белки, ответственные за появление зависимости.Как отметили учёные, у червей наблюдается схожая с млекопитающими реакция, поэтому результаты исследования могут быть использованы для изучения зависимости у человека.