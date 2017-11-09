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Профилактическое мероприятие «Пешеход» проходит в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:41 За десять месяцев 2017 года в Ижевске с участием пешеходов произошло 316 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 314 получили травмы различной степени тяжести.
В целях профилактики ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, с 06 по 16 ноября текущего года в Ижевске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять внимание пресечению нарушений, связанных с переходом проезжей части в неустановленном месте, а также невыполнением водителем обязанности уступить дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по пешеходному переходу.
Госавтоинспекция напоминает, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску
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