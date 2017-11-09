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В Удмуртии разыскивают жителя Малой Пурги, который ушел пасти коз и пропал
Опубликована: Сегодня 11:52 Пожилой житель Малой Пурги ушел пасти коз и пропал. Произошло это накануне, 8 ноября. Добровольцы искали 80-летнего Панкратова Степана Николаевич вечером и ночью, но, к сожалению, безрезультатно.
Поисковики обращаются к неравнодушным жителям Удмуртии, тем, кто готов присоединиться к поискам или помочь с доставкой добровольцев до места поиска и обратно: написать о своем желании можно в группу ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск).
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию, по т. 02.
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