В Удмуртии разыскивают жителя Малой Пурги, который ушел пасти коз и пропал

Опубликована: Сегодня 11:52

фото: vk.com/psoregion18
Пожилой житель Малой Пурги ушел пасти коз и пропал. Произошло это накануне, 8 ноября. Добровольцы искали 80-летнего Панкратова Степана Николаевич вечером и ночью, но, к сожалению, безрезультатно.

Поисковики обращаются к неравнодушным жителям Удмуртии, тем, кто готов присоединиться к поискам или помочь с доставкой добровольцев до места поиска и обратно: написать о своем желании можно в группу ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск).

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию, по т. 02.



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