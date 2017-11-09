Суд оштрафовал коллекторов на 50 тыс рублей за частые звонки ижевчанке

Опубликована: Сегодня 13:03



фото: interesnosti.mediasole.ru фото: interesnosti.mediasole.ru

ООО «Финколлект» осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности. Общаясь с ижевчанкой, сотрудники организация допустили 19 марта 2017 три телефонных разговора, за одну неделю в апреле три телефонных разговора, за одну неделю в мае три телефонных разговора, нарушив положения Закона. А в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2017 №230-ФЗ не допускаются телефонные переговоры более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение о привлечении ООО «Финколлект» к административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.