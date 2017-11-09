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Суд оштрафовал коллекторов на 50 тыс рублей за частые звонки ижевчанке
Опубликована: Сегодня 13:03 Арбитражный суд Удмуртской Республики по заявлению УФССП России по Удмуртской Республике привлек ООО «Финколлект» из Ульяновска к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в связи с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
ООО «Финколлект» осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности. Общаясь с ижевчанкой, сотрудники организация допустили 19 марта 2017 три телефонных разговора, за одну неделю в апреле три телефонных разговора, за одну неделю в мае три телефонных разговора, нарушив положения Закона. А в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2017 №230-ФЗ не допускаются телефонные переговоры более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.
Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение о привлечении ООО «Финколлект» к административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.
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