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Пожилая жительница Ижевска захлебнулась в выгребной яме
Опубликована: Сегодня 14:14 Следователи начали проверку после обнаружения тела пожилой жительницы Ижевска в выгребной яме во дворе своего хозяйства. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Выяснилось, что вчера, 8 ноября, днем в колодце выгребной ямы во дворе своего дома по пер. Крымский обнаружено тело 89-летней женщины. При осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено. Известно, что погибшая проживала в частном доме одна. По предварительной версии, накануне случившегося она чистила выгребную яму и упала в нее, в результате чего скончалась.
На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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