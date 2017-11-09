Пожилая жительница Ижевска захлебнулась в выгребной яме

Опубликована: Сегодня 14:14



фото: ivbb.ru фото: ivbb.ru

Выяснилось, что вчера, 8 ноября, днем в колодце выгребной ямы во дворе своего дома по пер. Крымский обнаружено тело 89-летней женщины. При осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено. Известно, что погибшая проживала в частном доме одна. По предварительной версии, накануне случившегося она чистила выгребную яму и упала в нее, в результате чего скончалась.На сегодняшний день следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.