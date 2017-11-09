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Чудом уцелевших внуков погибшей под поездом жительницы Можги поселят в детдоме
Опубликована: Сегодня 15:16 Внуков погибшей под поездом в Можге женщины отправят в приют. Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР, сейчас малыши находятся в больнице. «Семья была неблагополучной, мать по решению суда лишена родительских прав», - отметили следователи.
Напомним, трагедия на железной дороге произошла во вторник, 7 ноября. Около 13:26 женщина с двумя детьми пыталась перейти пути на перегоне Можга – Пычас и попала под пассажирский поезд. Её внукам, 2013 и 2016 годов рождения, удалось выжить.
«Машинист, увидев людей в габаритах поезда, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, и женщина была травмирована смертельно», - говорится в сообщении. Известно, что в этот момент женщина была пьяна. По факту произошедшего идет следственная проверка.
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