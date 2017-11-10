В Москве представили официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: instagram.com/adidasfootball
В Москве прошла презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года. Видео появилось в группе Adidas Football «ВКонтакте».

В торжественной церемонии приняли участие нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака, бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо.

Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18. Он имеет белую бесшовную основу с черно-серыми вкраплениями.

Месси отметил, что ему понравился дизайн мяча. Уже 11 ноября он опробует его в товарищеском матче Аргентина — Россия на стадионе «Лужники», игра начнется в 16:00.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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