Четыре человека стали жертвами обрушения секции жилого дома в Ижевске

Опубликована: 9 Ноября 2017 г. 23:51

фото: vk.com/udmurtiya18rus
При обрушении части дома на улице Удмуртской в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще три человека получили травмы средней степени тяжести, они госпитализированы.

112 эвакуированных жильцов дома разместили в санаториях, гостиницах, кто-то уехал к родственникам. В связи с частичным обрушением дома на всей территории Ижевска объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Разрушены оказались 32 квартиры.

По данному факту СК РФ возбудило уголовное дело. Предварительная версия – взрыв бытового газа в районе второго-третьего этажей.

В Ижевске работают телефоны «горячей линии» для жильцов дома, их родных и близких: телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99; телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-45-50; единая дежурно-диспетчерская служба города Ижевска: 8 (3412) 57-21-14, 57-21-15.
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