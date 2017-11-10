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Уголовное дело возбудили после проверки сообщений о минировании школы и трех ТЦ в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:34 После серии звонков о минировании школы и торговых центров, поступивших 9 ноября через несколько часов после обрушения подъезда жилого дома, в Ижевске возбудили уголовное дело. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом журналистам рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин.
«Верхом цинизма являются звонки о ложном минировании тех помещений, куда эвакуированы были жители данного дома (частично обрушившегося дома на Удмуртской, 261 – прим. ред.). <…> Мы провели необходимые мероприятия, следственные действия, возбуждено уголовное дело. Мы сделаем все, чтобы найти злоумышленников, но призываем всех граждан не поддаваться панике, все в штатном режиме», - сообщил Первухин.
Накануне поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школе №86, куда эвакуировали часть жителей обрушившегося дома на улице Удмуртской, а также трех торговых центрах. Информация не подтвердилась.
Напомним, что уголовным кодексом предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Хулиганам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы и арест.
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