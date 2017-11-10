Уголовное дело возбудили после проверки сообщений о минировании школы и трех ТЦ в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:34



фото: in-kolomna.ru фото: in-kolomna.ru

«Верхом цинизма являются звонки о ложном минировании тех помещений, куда эвакуированы были жители данного дома (частично обрушившегося дома на Удмуртской, 261 – прим. ред.). <…> Мы провели необходимые мероприятия, следственные действия, возбуждено уголовное дело. Мы сделаем все, чтобы найти злоумышленников, но призываем всех граждан не поддаваться панике, все в штатном режиме», - сообщил Первухин.Накануне поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школе №86, куда эвакуировали часть жителей обрушившегося дома на улице Удмуртской, а также трех торговых центрах. Информация не подтвердилась.Напомним, что уголовным кодексом предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Хулиганам грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы и арест.