Скончался Михаил Задорнов

Опубликована: Сегодня 11:44

фото: crocus.alfa.webway.ru
Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщают «Известия».

Актер Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.

В июне 2017 года стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения и, как сообщали СМИ, решил отказаться от «изнуряющих и бесполезных процедур ради того, чтобы побыть в кругу родных».


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