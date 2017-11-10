Скончался Михаил Задорнов

Опубликована: Сегодня 11:44



фото: crocus.alfa.webway.ru фото: crocus.alfa.webway.ru

Актер Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В конце 2016 года юморист был прооперирован. По словам близких и родственников, биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние артиста.В июне 2017 года стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения и, как сообщали СМИ, решил отказаться от «изнуряющих и бесполезных процедур ради того, чтобы побыть в кругу родных».