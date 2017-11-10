Трое пешеходов получили травмы на дорогах Удмуртии 9 ноября

Опубликована: Сегодня 14:50



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Так, около 7 часов на 20 км автодороги «Ижевск-Сарапул» в Завьяловском районе, водитель «Шевроле Лачетти», мужчина,1964 года рождения, совершил наезд на пешехода-мальчика, 2003 года рождения, который получил травмы и был госпитализирован.Около 18 часов напротив дома №14 по ул. Союзная в Ижевске 47-летний водитель «ВАЗ-21099» совершил наезд на пешехода-мужчину, 1991 года рождения. В результате наезда пешеходу понадобилась медицинская помощь.Третье ДТП произошло в 19.34 напротив дома №304 ул. Удмуртская Ижевска. Водитель «Хендай Солярис», женщина 1976 года рождения, сбила 19-летнего пешехода, которого пришлось госпитализировать.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.Пешеходы, помните, что на нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.