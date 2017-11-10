Ученые раскрыли неожиданную опасность алкоголя

Опубликована: Сегодня 16:04

фото: tv-mig.ru
Алкоголь не только убивает существующие нервные клетки, но и не дает образовываться новым. Как пишет Polit.info, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Stem Cell Reports.

Сотрудники Техасского Университета использовали передовой метод, благодаря которому им удалось маркировать стволовые клетки мозга и проанализировать, какое влияние в долгосрочной перспективе оказывает на них алкоголь.

Ученые выяснили, что употребление алкоголя оказывает разное воздействие на участки мозга. Наибольший вред причиняется стволовым клеткам в субвентрикулярной зоне - источнике образования новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма.

Исследователи отметили, что полученные ими данные помогут усовершенствовать методы лечения алкоголизма. Они подчеркивают, что при лечении зависимости требуется не только защищать еще нетронутые нейроны, но и стимулировать активность стволовых клеток.


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