Замначальника полиции Завьяловского района погиб при обрушении части дома в Ижевске

Опубликована: Сегодня 18:10

фото: 18.мвд.рф
Заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Завьяловскому району Ильдар Гарифуллин трагически погиб при обрушении дома в Ижевске 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подполковник полиции служил в органах внутренних дел Удмуртской Республики с 1995 года. Начинал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Ленинского района Ижевска. С 1998 года замещал руководящие должности в управлении уголовного розыска министерства внутренних дел Удмуртии. В 2006 году был назначен начальником отдела внутренних дел Устиновского района Ижевска. С 2011 года служил в должности заместителя начальника полиции Отдела МВД России по Завьяловскому району. Прощание с ним состоится 11 ноября в 14:00 в похоронном доме «Вознесение» по адресу: Ижевск, улица Буммашевская, 7/3.

Напомним, обрушение подъезда дома №261 по ул. Удмуртская произошло в четверг, 9 ноября. В результате происшествия погибли шесть человек. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция завершится сегодня до 23:00.

11 и 12 ноября в Удмуртии объявлены днями траура.



Загрузка...
Теги
промышленность армия футбол США Малая Пурга Ува рейтинг Интернет торговля выборы туризм траур строительство кино животные СМИ дороги звезда Глазов погода бюджет ЖКХ творчество убийство алкоголь преступление Ижавто фестиваль Сарапул прокуратура Можга семья Россия пенсия самолет финансы праздник Москва Владимир Путин долг Дмитрий Медведев свадьба лес банк Завьялово правительство зоопарк терроризм религия Балезино Александр Волков Ижевск мода природа телевидение ГЖД видео физкультура ремонт технологии музыка Игра оружие бизнес выставка МЧС пристав СКП штраф полиция молодежь дети безопасность Голливуд ГИБДД медицина школа ДТП Воткинск конкурс ИжГТУ образование МВД транспорт инвалид Украина ветеран Удмуртия депутат Новый год/Рождество хоккей занятость наркотики суд Госсовет УР спортсмен пожар вода розыск здоровье
Все теги
Яндекс.Погода