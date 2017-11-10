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Замначальника полиции Завьяловского района погиб при обрушении части дома в Ижевске
Опубликована: Сегодня 18:10 Заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Завьяловскому району Ильдар Гарифуллин трагически погиб при обрушении дома в Ижевске 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Подполковник полиции служил в органах внутренних дел Удмуртской Республики с 1995 года. Начинал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Ленинского района Ижевска. С 1998 года замещал руководящие должности в управлении уголовного розыска министерства внутренних дел Удмуртии. В 2006 году был назначен начальником отдела внутренних дел Устиновского района Ижевска. С 2011 года служил в должности заместителя начальника полиции Отдела МВД России по Завьяловскому району. Прощание с ним состоится 11 ноября в 14:00 в похоронном доме «Вознесение» по адресу: Ижевск, улица Буммашевская, 7/3.
Напомним, обрушение подъезда дома №261 по ул. Удмуртская произошло в четверг, 9 ноября. В результате происшествия погибли шесть человек. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция завершится сегодня до 23:00.
11 и 12 ноября в Удмуртии объявлены днями траура.
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