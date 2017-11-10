Задержан причастный к взрыву дома на Удмуртской, 261 в Ижевске

Опубликована: Сегодня 18:31





По взрыву на Удмуртской, 261 начаты процессуальные действия.

В рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

В настоящее время следователи допрашивают Копытова по обстоятельствам преступления.

Напомним, что в результате обрушения дома погибли по меньшей мере шесть человек.