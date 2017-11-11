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Движение транспорта по улице 10 лет Октября полностью восстановлено
Опубликована: Сегодня 13:27 Сегодня с 12.00 в Ижевске возобновлено движение транспорта по улице 10 лет Октября на участке от Удмуртской до Пушкинской. С момента взрыва в доме №261 по улице Удмуртская этот участок был закрыт - здесь был развернут палаточный городок сотрудников МЧС, задействованных на разборе завалов - около 500 человек и 120 единиц техники. Всего в зоне ЧС работали более 1 тыс. человек и 200 единиц техники.
В ночь на 11 ноября были завершены аварийно-спасательные работы на месте обрушения многоэтажного жилого дома. Как рассказал журналистам начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, около полуночи из-под завалов вытащили тело погибшей женщины - седьмого по счету погибшего человека.
На данный момент началась подготовка к подключению систем жизнеобеспечения дома № 261 по улице Удмуртской, часть которого обрушилась. Как сообщает пресс-служба администрации города, принимается решение о подаче газа, воды, электричества.
Сейчас на месте происшествия работает экспертная группа, в которую входят представители Минстроя, Минэнерго, проектных организаций, администрации города. Спасатели с помощью мобильного комплекса «Струна» проводят обследование состояния жилого дома. После завершения этой работы коммунальные службы планируют приступить к подключению коммунальных ресурсов: холодного и горячего водоснабжения, электричества.
Как только жители смогут вернуться в свои квартиры, будет проведен поквартирный обход, чтобы возобновить газоснабжение.
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