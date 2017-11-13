Банки Ижевска готовы списывать кредиты пострадавшим при обрушении дома

Опубликована: Сегодня 16:25





Заместитель директора Ижкомбанка Игорь Смышляев, финансовые организации проявили заботу о пострадавших: «Мы ввели мораторий на списание процентов и платежей по кредитам для клиентов, живущих по этому адресу. Для нуждающихся людей мы решим и проблему по погашению кредита.»Игорь Смышляев сообщил, что банк спишет кредит одному из своих клиентов из пострадавшего подъезда.«В банках работают адекватные люди, они знают о своих клиентах и их проблемах. С банками нужно быть открытым и честным», - рассказал Игорь Смышляев. По его словам, в случае ипотеки заложенное имущество застраховано, и заемщики получат компенсацию.