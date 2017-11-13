Производимые в Ижевске автомобили Vesta оснастят системой Lada Connect не ранее 2019 года

Опубликована: Сегодня 10:33



фото: teleport2001.ru фото: teleport2001.ru

Системой Lada Connect будут оснащены машины в комплектации люкс, а для комплектации стандарт это будет дополнительной опцией. Оборудование, скорее всего, появится уже на обновленной Lada Granta. Всего, по словам источников, в 2018 году предполагается выпустить до 10 тыс автомобилей Granta с Lada Connect. Они будут дороже моделей без этой системы примерно на 10 тыс рублей. Систему, похожую на будущую Lada Connect, можно и сейчас установить у дилеров, но это обойдется примерно в 25 000–30 000 руб. плюс абонентская плата.Планировалось, что Lada Connect будет внедряться поэтапно в 2017–2018 гг., в первую очередь на машинах семейств Xray и производимых в Ижевске Vesta. Планы пришлось изменить, потому что внедрить Lada Connect на автомобили Granta оказалось дешевле и быстрее. У них отечественная электрическая архитектура, а у Vesta и Xray – иностранная (альянса Renault-Nissan), и на ее совмещение с Lada Connect, разработанной на отечественной платформе, требуется больше времени. Предполагается, что Vesta, Xray и другие модели с Lada Connect, появятся не ранее 2019 года.