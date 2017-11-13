Под домашний арест два месяца отправили бывшего главу Балезинского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:44



фото: susanin.news фото: susanin.news

Задержали Мухгалимова еще в четверг, 9 ноября. Его обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность» (часть 2 статьи 285 УК РФ»). Ришат Мухгалимов возглавлял Балезинский район более 10 лет. В мае он ушел в отставку по собственному желанию, а в сентябре должность занял Юрий Новойдарский.: Ришат Шайхразыевич Мухгалимов родился 10 августа 1960 года в селе Старое Ермаково Клявлинского района Куйбышевской области. В 1982 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт.1982 - 1986 годы – мастер строительного участка Балезинской ПМК-8 объединения «Удмурткомхозстрой»;1986 - 1987 годы – прораб Балезинской МПМК объединения «Удмуртагропромстрой»;1987 - 1994 годы – заместитель председателя исполкома Балезинского райсовета;1994 - 2002 годы – заместитель главы администрации Балезинского района;2002 - 2004 годы – первый заместитель главы администрации Балезинского района;2004 - 2006 годы – глава администрации Балезинского района;с 2006 по 2017 год – глава муниципального образования Балезинский район.