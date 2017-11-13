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Под домашний арест два месяца отправили бывшего главу Балезинского района Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:44 Под домашним арестом на два месяца оказался бывший глава Балезинского района Удмуртии Ришат Мухгалимов. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.
Задержали Мухгалимова еще в четверг, 9 ноября. Его обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность» (часть 2 статьи 285 УК РФ»). Ришат Мухгалимов возглавлял Балезинский район более 10 лет. В мае он ушел в отставку по собственному желанию, а в сентябре должность занял Юрий Новойдарский.
Наша справка: Ришат Шайхразыевич Мухгалимов родился 10 августа 1960 года в селе Старое Ермаково Клявлинского района Куйбышевской области. В 1982 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт.
1982 - 1986 годы – мастер строительного участка Балезинской ПМК-8 объединения «Удмурткомхозстрой»;
1986 - 1987 годы – прораб Балезинской МПМК объединения «Удмуртагропромстрой»;
1987 - 1994 годы – заместитель председателя исполкома Балезинского райсовета;
1994 - 2002 годы – заместитель главы администрации Балезинского района;
2002 - 2004 годы – первый заместитель главы администрации Балезинского района;
2004 - 2006 годы – глава администрации Балезинского района;
с 2006 по 2017 год – глава муниципального образования Балезинский район.