Под домашний арест два месяца отправили бывшего главу Балезинского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:44

фото: susanin.news
Под домашним арестом на два месяца оказался бывший глава Балезинского района Удмуртии Ришат Мухгалимов. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Задержали Мухгалимова еще в четверг, 9 ноября. Его обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность» (часть 2 статьи 285 УК РФ»). Ришат Мухгалимов возглавлял Балезинский район более 10 лет. В мае он ушел в отставку по собственному желанию, а в сентябре должность занял Юрий Новойдарский.

Наша справка: Ришат Шайхразыевич Мухгалимов родился 10 августа 1960 года в селе Старое Ермаково Клявлинского района Куйбышевской области. В 1982 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт.
1982 - 1986 годы – мастер строительного участка Балезинской ПМК-8 объединения «Удмурткомхозстрой»;
1986 - 1987 годы – прораб Балезинской МПМК объединения «Удмуртагропромстрой»;
1987 - 1994 годы – заместитель председателя исполкома Балезинского райсовета;
1994 - 2002 годы – заместитель главы администрации Балезинского района;
2002 - 2004 годы – первый заместитель главы администрации Балезинского района;
2004 - 2006 годы – глава администрации Балезинского района;
с 2006 по 2017 год – глава муниципального образования Балезинский район.


Теги
терроризм мода Балезино образование Украина Ува МВД оружие траур розыск религия звезда финансы конкурс суд ремонт Новый год/Рождество зоопарк технологии Голливуд здоровье алкоголь Владимир Путин ветеран СМИ США правительство промышленность ЖКХ пенсия Ижевск Ижавто свадьба лес видео Игра физкультура Москва Удмуртия Россия прокуратура телевидение Можга ДТП бюджет занятость творчество праздник штраф транспорт природа дети инвалид музыка СКП дороги медицина ГЖД выставка Сарапул МЧС хоккей выборы вода Госсовет УР семья торговля спортсмен футбол фестиваль самолет школа депутат Александр Волков погода преступление ИжГТУ кино пожар молодежь строительство рейтинг Глазов убийство Дмитрий Медведев безопасность Завьялово пристав Интернет Воткинск бизнес наркотики Малая Пурга туризм банк армия полиция долг ГИБДД животные
Все теги
Яндекс.Погода