Ижевчанин взломал 10 автоматов по разливу воды и 7 с игрушками

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: kursktv.ru
С начала ноября в Ижевске была зарегистрирована серия краж денег из аппаратов по розливу воды. Все кражи были совершены в ночное время путем взлома панели управления.

По подозрению в кражах полицейские задержали 32-летнего ранее судимого электрика одного из предприятий города. Была установлена его причастность к совершению 10 краж из аппаратов по розливу воды, а также к 7 кражам денег из автоматов с игрушками, установленных в супермаркетах.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в настоящее время подозреваемый арестован. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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