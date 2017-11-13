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Ижевчанин взломал 10 автоматов по разливу воды и 7 с игрушками
Опубликована: Сегодня 12:47 С начала ноября в Ижевске была зарегистрирована серия краж денег из аппаратов по розливу воды. Все кражи были совершены в ночное время путем взлома панели управления.
По подозрению в кражах полицейские задержали 32-летнего ранее судимого электрика одного из предприятий города. Была установлена его причастность к совершению 10 краж из аппаратов по розливу воды, а также к 7 кражам денег из автоматов с игрушками, установленных в супермаркетах.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в настоящее время подозреваемый арестован. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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