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В Удмуртии водитель иномарки погиб, а его 9-летняя дочь получила тяжелые травмы после столкновения со «скорой»
Опубликована: Сегодня 13:50 В субботу, 11 ноября, нетрезвый 41-летний водитель «ВАЗ» протаранил попутно двигавшийся «УАЗ» скорой медицинской помощи. Произошло это в 20.30 на 29 километре автомобильной дороги «Ижевск-Воткинск», недалеко от села Июльское.
От удара «буханка» вылетела полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Фольксваген», под управлением мужчины 1972 года рождения.
В результате ДТП получили травмы получили водитель и фельдшер скорой медицинской помощи, а также пассажиры автомобиля «Фольксваген» – женщина 1973 года рождения и девочка 2008 года рождения, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель иномарки погиб на месте происшествия.
Водителя автомобиля «ВАЗ» задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.