Пожилая жительница Кезского района погибла в огне прошлой ночью

Опубликована: Сегодня 15:01

фото: gazetadaily.ru
После гибели 59-летней жительницы села Чепца Кезского района следователи Удмуртии начали проверку. Ее тело нашли вчера, 12 ноября, около 6.10 после пожара в одной из квартир многоквартирного жилого деревянного дома. Строение было полностью уничтожено огнем.

Следствием рассматриваются две основные версии случившегося – короткое замыкание электропроводки и нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов (электронагревателя).

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.



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