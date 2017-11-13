Пожилая жительница Кезского района погибла в огне прошлой ночью

Опубликована: Сегодня 15:01



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Следствием рассматриваются две основные версии случившегося – короткое замыкание электропроводки и нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов (электронагревателя).В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.