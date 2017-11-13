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Пожилая жительница Кезского района погибла в огне прошлой ночью
Опубликована: Сегодня 15:01 После гибели 59-летней жительницы села Чепца Кезского района следователи Удмуртии начали проверку. Ее тело нашли вчера, 12 ноября, около 6.10 после пожара в одной из квартир многоквартирного жилого деревянного дома. Строение было полностью уничтожено огнем.
Следствием рассматриваются две основные версии случившегося – короткое замыкание электропроводки и нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов (электронагревателя).
В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.
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