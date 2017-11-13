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В Удмуртии врача-терапевта осудили за причинение смерти по неосторожности
Опубликована: Сегодня 15:54 За причинение смерти по неосторожности врач-терапевт Сюмсинской районной больницы осуждена по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Медик поставила диагноз без диагностики заболевания и назначила повторный прием, на который пациентка уже не пришла.
За медицинской помощью 21 января 2016 года в БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» обратилась местная жительница - у нее были жалобы на одышку и боли в грудной клетке. Осмотрев пациентку, врач установила клинический диагноз «без проведения полного комплекса обязательных диагностических мероприятий для его уточнения и назначила повторный прием на 25 января 2016 года».
«Между тем, учитывая выявленные у пациентки симптомы, ей требовалась госпитализация в стационар с целью установления диагноза и динамического наблюдения, либо повторный прием в более ранние сроки, а так же консультации кардиолога, невролога с целью установления диагноза», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.
Вследствие этого 24 января 2016 года пациентка скончалась в реанимации больны поселка Ува в результате хронической ишемической болезни сердца, осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности.
Суд назначил врачу-терапевту наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год.
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