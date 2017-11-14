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Секс на шпагате: в Сеть утекли интимные фото Анастасии Волочковой
Опубликована: 13 Ноября 2017 г. 18:18 Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, 29-летний пиарщик Чермен Дзотов, подтвердил на свой странице «ВКонтакте», что хакеры распространили по Сети его с балериной интимные фото после того, как он отказался заплатить им 20 тысяч рублей. Мошенники также шантажировали его, угрожая разослать представителям СМИ и их переписку, пишет «Womanhit».
«Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях», — пишет Дзотов. Он рассказал, что те же злоумышленники украли его телефонную карточку и взломали все его соцсети полгода назад. Тогда они ограничились тем, что удалили несколько его сообществ. Теперь бизнесмен не собирается спускать им этого с рук.
Комментарий по этому поводу дала и сама артистка. Она заявила, что не собирается оправдываться за «поступки подонков» и назвала позором подобные действия. Пожелавших использовать ее в качестве орудия собственного пиара рассудит Бог, считает Волочкова. Зато все, кого будоражит тема ее личной жизни, теперь смогут спать спокойно, иронизирует звезда.
Фото: © SUPER
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