Секс на шпагате: в Сеть утекли интимные фото Анастасии Волочковой

Опубликована: 13 Ноября 2017 г. 18:18



фото: vk.com/chermen_dzotov фото: vk.com/chermen_dzotov

«Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях», — пишет Дзотов. Он рассказал, что те же злоумышленники украли его телефонную карточку и взломали все его соцсети полгода назад. Тогда они ограничились тем, что удалили несколько его сообществ. Теперь бизнесмен не собирается спускать им этого с рук.Комментарий по этому поводу дала и сама артистка. Она заявила, что не собирается оправдываться за «поступки подонков» и назвала позором подобные действия. Пожелавших использовать ее в качестве орудия собственного пиара рассудит Бог, считает Волочкова. Зато все, кого будоражит тема ее личной жизни, теперь смогут спать спокойно, иронизирует звезда.Фото: © SUPER