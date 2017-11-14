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Глазовские полицейские просят помощи у жителей Удмуртии в поиске молодого человека
Опубликована: Сегодня 08:30 Глазовские полицейские обращаются к жителям республики с просьбой о помощи: 4 ноября ушел из дома и не вернулся 26-летний Василий Русанов.
Молодой человек был одет в темно-синюю куртку, чёрную футболку с синим воротником, серные спортивные брюки, коричневые кроссовки. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 105 (убийство).
Просьба всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, по возможности не упускать его из виду, не предпринимать никаких действий самостоятельно и незамедлительно позвонить по телефону ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию, по т. 02 (с мобильных 102).
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