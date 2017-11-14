Глазовские полицейские просят помощи у жителей Удмуртии в поиске молодого человека

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Молодой человек был одет в темно-синюю куртку, чёрную футболку с синим воротником, серные спортивные брюки, коричневые кроссовки. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 105 (убийство).Просьба всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, по возможности не упускать его из виду, не предпринимать никаких действий самостоятельно и незамедлительно позвонить по телефону ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию, по т. 02 (с мобильных 102).