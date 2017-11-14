В ближайшие сутки в Удмуртии потеплеет и усилится южный ветер

Опубликована: Сегодня 11:56



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«Завтра днем фронт уйдет дальше на восток, прогнозируются слабые локальные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение суток будет понижаться», - уточнили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.В последующие дни в Удмуртии немного похолодает: ночью температура будет опускаться до -5 °С, днем столбики термометров будут показывать около 0 °С. Временами в республике будет наблюдаться небольшой снег, местами на дорогах возможна гололедица.