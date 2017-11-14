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В ближайшие сутки в Удмуртии потеплеет и усилится южный ветер
Опубликована: Сегодня 11:56 Сегодня, 14 ноября, температура воздуха в Удмуртии будет расти: от 0 до +1 °С ожидается в вечернее время, а к завтрашнему утру потеплеет до +2,+4 °С. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Усилится южный ветер, его отдельные порывы составят 15-17 м/с, в связи с чем выпущено предупреждение о неблагоприятном явлении.
«Завтра днем фронт уйдет дальше на восток, прогнозируются слабые локальные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение суток будет понижаться», - уточнили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.
В последующие дни в Удмуртии немного похолодает: ночью температура будет опускаться до -5 °С, днем столбики термометров будут показывать около 0 °С. Временами в республике будет наблюдаться небольшой снег, местами на дорогах возможна гололедица.