Удмуртский отморозок Станислав залез в квартиру к незнакомцу, избил его арматурой и угнал автомобиль

Опубликована: Сегодня 13:03

фото: grodno.in
Ранее судимый житель деревни Средний Постол избил односельчанина и угнал его автомобиль. За это преступление мужчина проведет в колонии следующие три с половиной года.

Отбывающий условное наказание 22-летний Станислав вечером 23 июля этого года, изрядно приняв на грудь, решил выяснить отношения с незнакомым жителем д.Средний Постол. Для этого он проник к нему в квартиру и «нанес спящему мужчине куском металлической арматуры множественные удары по различным частям тела, причинив перелом пальца, ушибленные раны головы, перелом зуба и кровоподтеки». После чего этот неадекват забрал ключи от чужого автомобиля и уехал на нем домой.

Суд признал Станислава виновным в незаконном проникновении в жилище, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человека и угоне автомобиля, за что назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.


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