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И.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин работает в этой должности последний день
Опубликована: Сегодня 14:10 Исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Иван Маринин ушел с занимаемой должности. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил сам чиновник. По словам Ивана Маринина, он покидает пост по собственному желанию и сегодня, 14 ноября, у него последний рабочий день.
Отмечается, что по новой структуре правительства региона с 1 января 2018 года министерство энергетики и ЖКХ объединяется с министерством строительства.
Наша справка: Маринин Иван Васильевич, родился 6 июля 1976 года в Ижевске. В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.
- 1996-1997г. - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики;
- 1998-2001г. - ведущий экономист, главный экономист отдела анализа и регулирования цен и тарифов, начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Государственного комитета Удмуртской Республики по тарифам и ценам, Ижевск;
- 2001-2002г. - начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, Ижевск;
- 2002-2003г. - начальник управления экономики и развития города администрации Ижевска;
- 2003-2007г. - первый заместитель начальника управления муниципального учреждения «Городское жилищное управление – управляющая компания ЖКХ Ижевска»;
- 2007-2014г. - заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации - начальник функционального органа – структурного подразделения администрации Ижевска управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ;
- 2014г. - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Ижевск;
- 2014-2015г. - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Ижевск;
- 2015-2017г. - министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;
- с 2017г. - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.
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