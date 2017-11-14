И.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин работает в этой должности последний день

Опубликована: Сегодня 14:10



фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что по новой структуре правительства региона с 1 января 2018 года министерство энергетики и ЖКХ объединяется с министерством строительства.: Маринин Иван Васильевич, родился 6 июля 1976 года в Ижевске. В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.- 1996-1997г. - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики;- 1998-2001г. - ведущий экономист, главный экономист отдела анализа и регулирования цен и тарифов, начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Государственного комитета Удмуртской Республики по тарифам и ценам, Ижевск;- 2001-2002г. - начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, Ижевск;- 2002-2003г. - начальник управления экономики и развития города администрации Ижевска;- 2003-2007г. - первый заместитель начальника управления муниципального учреждения «Городское жилищное управление – управляющая компания ЖКХ Ижевска»;- 2007-2014г. - заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации - начальник функционального органа – структурного подразделения администрации Ижевска управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ;- 2014г. - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Ижевск;- 2014-2015г. - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Ижевск;- 2015-2017г. - министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;- с 2017г. - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.