В Удмуртии проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Опубликована: Сегодня 15:16



фото: kmvexpress.ru фото: kmvexpress.ru

15 и 22 ноября 2017 г. с 17.00 до 19.30 жители республики смогут обратиться за помощью по телефонам «горячей линии» 415-127 и 415-140, или придя на прием в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 120.Граждане круглосуточно могут сообщать в полицию о фактах продажи наркотиков, адресах притонов, где употребляют наркотики, местах хранения и продажи наркосодержащих растений (мака и конопли) по телефону 02 (с сотовых – 102).