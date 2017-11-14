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В Удмуртии проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Опубликована: Сегодня 15:16 В Удмуртии проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках акции все желающие граждане смогут получить консультативную и профилактическую помощь по вопросам немедицинского потребления наркотиков, лечения, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также членов их семей.
15 и 22 ноября 2017 г. с 17.00 до 19.30 жители республики смогут обратиться за помощью по телефонам «горячей линии» 415-127 и 415-140, или придя на прием в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 120.
Граждане круглосуточно могут сообщать в полицию о фактах продажи наркотиков, адресах притонов, где употребляют наркотики, местах хранения и продажи наркосодержащих растений (мака и конопли) по телефону 02 (с сотовых – 102).
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