В Ижевск доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Опубликована: Сегодня 16:20



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Торжественная встреча святыни состоится 18 ноября в 15:00, сообщает пресс-служба Ижевской епархии. Для свободного посещения Михайловский собор будет открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. По традиции, святой Матроне прибегают в молитвах в различных тяжелых жизненных обстоятельствах и при болезнях.