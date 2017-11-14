В Ижевск доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Опубликована: Сегодня 16:20

фото: 11.rodina.news
В Ижевск доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Он будет находится по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина в Михайловском кафедральном соборе Ижевска с 18 по 26 ноября.

Торжественная встреча святыни состоится 18 ноября в 15:00, сообщает пресс-служба Ижевской епархии. Для свободного посещения Михайловский собор будет открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. По традиции, святой Матроне прибегают в молитвах в различных тяжелых жизненных обстоятельствах и при болезнях.
Загрузка...
Теги
Игра банк суд ГЖД финансы полиция СМИ инвалид конкурс ДТП Малая Пурга армия Воткинск Балезино ремонт самолет Интернет США Глазов бизнес физкультура видео алкоголь наркотики свадьба розыск кино Александр Волков пристав природа дороги преступление религия СКП животные Россия пенсия транспорт пожар школа зоопарк мода образование выборы депутат Ижавто рейтинг Голливуд Москва выставка погода МЧС Новый год/Рождество штраф строительство Можга Удмуртия футбол вода ЖКХ бюджет правительство здоровье Сарапул Ува Завьялово лес ветеран творчество занятость туризм ИжГТУ хоккей безопасность МВД молодежь ГИБДД промышленность медицина дети траур Украина телевидение торговля спортсмен семья технологии праздник звезда долг Владимир Путин прокуратура Ижевск убийство оружие Госсовет УР музыка терроризм фестиваль Дмитрий Медведев
Все теги
Яндекс.Погода