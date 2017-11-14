Члены Общественного совета при МВД по Удмуртии примут обращения граждан

Опубликована: Сегодня 17:28

фото: susanin.news
Члены Общественного совета при МВД по Удмуртии примут обращения граждан. Прием будут вести 1-й заместитель главного врача Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «1 Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» Светлана Владимировна Суслонова и руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Егор Сергеевич Харин (Отец Георгий).

В Общественную приёмную может обратиться любой желающий с заявлениями, жалобами и благодарностями в адрес сотрудников органов внутренних дел, а также с предложениями по улучшению деятельности МВД по Удмуртской Республике.

Приём состоится 16 ноября 2017 года с 16.00 до 18.00 часов в малом зале коллегии МВД по Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул.Советская, 17.

В приёмную Общественного совета осуществляется предварительная запись по телефону Отдела информации и общественных связей МВД по УР: 419-243.



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