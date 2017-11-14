Жительница Можги написала в соцсети, что снимается в порнофильмах, и получила от поклонника 68 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 18:27

фото: noonecare.com
Жительница Можги возомнила себя моделью и в сети Интернет облапошила наивного мужчину. За что и была осуждена по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с причинением значительного ущерба гражданину).

46-летняя женщина зарегистрировалась в соцсети как молодая гражданка Великобритании. Познакомившись с мужчиной, она представилась работницей модельного бизнеса и, чтобы разжалобить нового знакомого, написала, что якобы ей не хватает денег на еду и ребенка, и что из-за этого она вынуждена сниматься в порнофильмах. Таким образом она выклянчила у собеседника 68 710 рублей.

С учетом личности подсудимой ей назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 68 640 рублей.



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