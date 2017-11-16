В Хабаровском крае упал пассажирский самолет

Опубликована: Сегодня 09:41

фото: © Wikimedia Commons
По предварительным данным, от шести до восьми человек погибли в Хабаровском крае в результате крушения самолёта L-410. Как пишет RT, около шести утра по московскому времени во время второго захода на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан лайнер, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение. Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался ребенок – девочку трех с половиной лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас следствие отрабатывает несколько версий случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК части 3 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Let L-410 Turbolet – многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Самолет предназначен для эксплуатации на неподготовленных травяных, грунтовых и снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. L-410 перевозить до 19 пассажиров или 1800 килограммов груза.
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