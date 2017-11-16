Мошенник из Ижевска продал четыре чужих автомобиля, угнал такси и обворовал гараж

Опубликована: Сегодня 10:50

фото: beauty-things.com
В колонию на пять лет отправили отправили мошенника из Ижевска, продавшего четыре чужих автомобиля. Мужчину признали виновным в краже (п. «б» ч. 2, ч.3 ст. 158 УК РФ), мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и грабеже (п.п. «г, д» ч.2 ст. 161 УК РФ).

Так, в декабре 2016 года, незаконно проникнув в помещение гаража, злоумышленник похитил имущество местного жителя на 38 800 рублей. Кроме того, в марте 2017 года он заключил договор аренды автомобиля со своим знакомым, после чего продал автомобиль без ведома хозяина. Аналогичным способом мужчина заключил с владельцами транспортных средств договоры аренды, ввел их в заблуждение, после чего продал данные автомобили третьим лицам.

Также в июле 2017 года во время поездки на такси преступник предложил водителю выйти покурить, на что тот согласился. В ходе перекура он стал расспрашивать таксиста об автомобиле, придумал проблемы с задним колесом, а когда водитель пошел проверять неполадку, бросился за руль, завел двигатель и стал уезжать. Водитель такси зацепился за дверь, проехал так около 10 метров, ударился об асфальт и разжал руки, а мужчина скрылся на похищенном автомобиле.

Злоумышленнику судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



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