Пачки сигарет станут вдвое страшнее

Опубликована: Сегодня 11:58



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Так, устрашающие картинки с изображением подпорченных курением человеческих органов теперь займут 50% поверхности всей пачки. При этом их изображение будет размещается на обеих сторонах упаковки. Также на пачке предусмотрена отдельная надпись, поясняющая курильщику, какое именно заболевание он видит.Также введен запрет размещения на упаковках изображений и фраз, которые вызывают у пользователя ассоциации с чем-то вкусным и полезным, с продуктами питания или лекарственными растениями. Исключение сделано только для ментола — его содержание можно указать, но только в текстовом описании.Разделение сигарет на «легкие», «очень легкие», «мягкие», «экстра», «ультра», «с низким содержанием смол» ушло в прошлое. По новым требованиям, любые обозначения, которые создают впечатление о том, что такое табачное изделие является менее вредным, чем остальные, запрещено. Также на упаковках табачной продукции нельзя будет указывать количество никотина, смол и монооксида углерода. Причина та же — эта информация может создать впечатление, что если содержание вредных веществ в этих сигаретах понижено, то и риск заболеть раком или другим связанным с курением заболеванием снижен.В пачку теперь нельзя класть различные вкладыши. Зачастую такие вкладыши внутри упаковки выполняли роль рекламы и стимулировали покупать сигареты. А листы-вкладыши, прикрепленные снаружи, закрывали предупреждения о вреде курения. Вкладыши можно использовать только в той упаковке, на которую невозможно нанести информацию для потребителя, а также при поштучной продаже сигар и сигарилл.Боковая часть упаковки теперь «украшена» надписью о том, что в товаре содержатся системные яды. Регламент обязывает производителей табачных изделий наносить эту информацию цветом, контрастирующим со всей упаковкой, в следующем виде: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества». Надпись должна занимать не менее 17% всей площади боковой стороны.