Ректор одного из ВУЗов Удмуртии за невыплату зарплаты стал обвиняемым по трем уголовным делам

Опубликована: Сегодня 14:14

фото: kursktv.ru
В отношении руководителя одного из высших учебных заведений Удмуртии возбудили три уголовных дела из-за невыплаты сотрудникам зарплаты. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по республике, ректор стал обвиняемым по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Один из работников не получил заработную плату и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 203 733 рублей. Еще перед двоими у организации возникла задолженность по зарплате в размере 36 975 рублей и 203 039 рублей.

Однако, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, ректор образовательного учреждения умышленно не исполнял вступившее в законную силу судебное решение, имея при этом в наличии деньги и возможность исполнить решение суда.

Теперь руководителю учебного заведения грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.


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