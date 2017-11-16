Пьяный житель Можги надругался над пятилетней девочкой

Опубликована: Сегодня 15:26



фото: u-mama.ru фото: u-mama.ru

Было установлено, что 36-летний житель Можги, будучи в алкогольном опьянении, днем зашел в один из подъездов многоквартирного жилого дома, где встретил незнакомую пятилетнюю девочку. Мужчина вступил с ребенком в диалог, а затем совершил сексуальное насилие.Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Потерпевшая допрошена с участием педагога-психолога, проведена судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы. Злоумышленник был задержан и дожидался решения суда под стражей.