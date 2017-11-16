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Пьяный житель Можги надругался над пятилетней девочкой
Опубликована: Сегодня 15:26 Пьяный житель Можги надругался над пятилетней девочкой. Суд по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Было установлено, что 36-летний житель Можги, будучи в алкогольном опьянении, днем зашел в один из подъездов многоквартирного жилого дома, где встретил незнакомую пятилетнюю девочку. Мужчина вступил с ребенком в диалог, а затем совершил сексуальное насилие.
Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Потерпевшая допрошена с участием педагога-психолога, проведена судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы. Злоумышленник был задержан и дожидался решения суда под стражей.
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