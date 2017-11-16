В ижевском "Ашане" перестали использовать пластиковые пакеты

Опубликована: Сегодня 16:31

Фото: washingtonpost.com
В российских гипермаркетах сети «Ашан» станут недоступны как бесплатные, так и платные пластиковые пакеты.

РБК со ссылкой на компанию-ретейлера сообщает, что это связано с экологической отвественностью бизнеса: «С 15 ноября 2017 года все классические гипермаркеты торговой сети полностью откажутся от выдачи одноразовых пластиковых пакетов.», — говорится в сообщении.

Пластик составляет большую часть мусора, который ежегодно попадает в Мировой океан, подчеркивает пресс-служба. Использование пластиковых пакетов полностью или частично запрещено более чем в 40 странах мира. Между тем, в Мировой океан ежегодно попадает до 8 млн т пластика.

Теперь в гипермаркетах «Ашан» будут продаваться экопакеты, которые на 40% состоят из переработанных материалов, а также бумажные пакеты и сумки многоразового использования.

Экс-глава администрации президента России, а ныне спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов в октябре призвал ввести специальный сбор, взимаемый за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. Это позволит обеспечить конкуренцию пластиковых и бумажных пакетов, считает Иванов: «Люди осознанно, если цена одинаковая, конечно, будут выбирать бумажные пакеты».
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