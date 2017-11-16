Ижевск возьмет 300 миллионов рублей под 9,69 процента годовых

Опубликована: Сегодня 18:16





Ижевск проведет электронный аукцион, в результате которого определится банк, который откроет городу кредит в 300 млн рублей сроком на три года со ставкой в 9,69% годовых.

Администрация Ижевска сообщила, что сумма, которую Ижевск может заплатить за использование кредита составит 87 млн 212,176 тыс. рублей.

ИА "Удмуртия" напоминает, что город планировал еще в сентябре получить два кредита сроком на два года по 200 млн рублей каждый. Но аукционы не состоялись, и контракты заключили с единственным участником — П АО «Совкомбанк» .

Напомним, что в августе Ижевск уже привлек три кредита на сумму 1 млрд рублей. В первом полугодии 2017 года бюджет Ижевска исполнен на 44,1%. Долг города на 1 июля 2017 составил 5,6 миллиарда рублей.