В замене газового оборудования нуждаются 59,9% многоквартирных домов в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 19:30

фото: almetyevsk-24.ru
В замене газового оборудования нуждаются 59,9% многоквартирных домов в Удмуртии. Как сообщили ИА «Удмуртия» в АО «Газпром газораспределение Ижевск», первичная диагностика внутреннего газопровода производится через 30 лет после ввода дома в эксплуатацию.

«Общее количество многоквартирных домов Удмуртии, в которых истек нормативный срок эксплуатации внутренних газопроводов, составляет 3 748 домов или 59,9%», - сообщили в АО «Газпром газораспределение Ижевск».

На 30 сентября 2 257 домов из указанного количества прошли техническую диагностику внутренних газопроводов. По словам специалиста организации Дины Мошкиной, сейчас газовики проводят дополнительные внеплановые проверки, инициированные управляющими компаниями и жильцами в связи с недавними трагическими событиями в Ижевске.



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