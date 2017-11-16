Концепцию реконструкции Центральной площади представили жителям Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: erchaes.ru
Концепцию реконструкции центральной площади представили жителям Ижевска. Как сообщает информагентство «Сусанин», архитекторы, эксперты и горожане высказались на общественных обсуждениях о плюсах и минусах проекта, разработанного московской компанией КБ «Стрелка» в сотрудничестве с местными специалистами.

По словам архитектора Любови Варламовой, основная идея – создать современное пространство, которое будет популярно среди молодежи. Предполагается, что площадь будет разделена на шесть зон.

Парадная площадь, где находится музыкальный фонтан, останется практически в этом же виде, чтобы здесь можно было проводить общественные мероприятия. Ниже, во второй зоне, разместятся сухие фонтаны (водяные струи, без открытого бассейна), городские качели и европейский сквер с газоном для отдыха. Кроме того, будет яблоневый сквер и зоны фуд-корта. «Мы создаем, светлое, защищённое, открытое пространство для людей», - сказала Варламова.

Далее пространство перетекает в существующую эспланаду. Здесь для маломобильных людей сделают пандусы, вдоль которых будут зеленые зоны для отдыха детей и взрослых. Кроме того, концепция предполагает высадку 200 деревьев, цветов, появление детских и спортивных площадок. Данная разработка пока является только концепцией, в которую будут вноситься изменения и уточняться какие-то нюансы с учетом пожеланий экспертов и жителей города.

Торги на проведение работ состоятся до нового года. А работы по обновлению центральной площади начнутся весной 2018 года. По словам властей Ижевска, финансироваться проект будет за счет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».



Загрузка...
Теги
транспорт Россия здоровье Воткинск праздник туризм Москва свадьба ЖКХ алкоголь занятость школа ремонт Сарапул Удмуртия розыск МЧС Ижавто пожар звезда технологии депутат наркотики вода музыка финансы Госсовет УР Балезино оружие полиция конкурс пристав физкультура убийство безопасность штраф Дмитрий Медведев правительство ГЖД выборы инвалид Владимир Путин дороги телевидение Александр Волков зоопарк строительство СМИ Завьялово Украина Голливуд ДТП выставка религия погода ГИБДД дети ИжГТУ природа США медицина Ува промышленность кино видео бизнес образование животные МВД Малая Пурга бюджет Можга Игра самолет мода ветеран хоккей армия творчество фестиваль Ижевск футбол банк спортсмен молодежь терроризм Интернет прокуратура Глазов траур СКП пенсия семья Новый год/Рождество преступление суд рейтинг долг лес торговля
Все теги
Яндекс.Погода