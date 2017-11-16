Концепцию реконструкции Центральной площади представили жителям Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: erchaes.ru фото: erchaes.ru

По словам архитектора Любови Варламовой, основная идея – создать современное пространство, которое будет популярно среди молодежи. Предполагается, что площадь будет разделена на шесть зон.Парадная площадь, где находится музыкальный фонтан, останется практически в этом же виде, чтобы здесь можно было проводить общественные мероприятия. Ниже, во второй зоне, разместятся сухие фонтаны (водяные струи, без открытого бассейна), городские качели и европейский сквер с газоном для отдыха. Кроме того, будет яблоневый сквер и зоны фуд-корта. «Мы создаем, светлое, защищённое, открытое пространство для людей», - сказала Варламова.Далее пространство перетекает в существующую эспланаду. Здесь для маломобильных людей сделают пандусы, вдоль которых будут зеленые зоны для отдыха детей и взрослых. Кроме того, концепция предполагает высадку 200 деревьев, цветов, появление детских и спортивных площадок. Данная разработка пока является только концепцией, в которую будут вноситься изменения и уточняться какие-то нюансы с учетом пожеланий экспертов и жителей города.Торги на проведение работ состоятся до нового года. А работы по обновлению центральной площади начнутся весной 2018 года. По словам властей Ижевска, финансироваться проект будет за счет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».