По 1 млн рублей получили все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:32



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

Что касается выплат пострадавшим единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей, по информации Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, по состоянию на 13-00 часов 15 ноября деньги получил 501 человек.Напомним, что с 10 по 12 ноября единовременная помощь была оказана 182 жителям 5-6 подъездов. С понедельника, 13 ноября, по 10 тыс рублей стали получать матпомощь жители 1-4 подъездов.