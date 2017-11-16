По 1 млн рублей получили все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:32

фото: udmurt.ru
Всем семьям погибших в чрезвычайной ситуации при частичном обрушении дома по улице Удмуртской,261 в Ижевске выплатили по 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, выплаты были начаты во вторник, а накануне, 15 ноября, деньги получили оставшиеся семьи.

Что касается выплат пострадавшим единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей, по информации Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, по состоянию на 13-00 часов 15 ноября деньги получил 501 человек.

Напомним, что с 10 по 12 ноября единовременная помощь была оказана 182 жителям 5-6 подъездов. С понедельника, 13 ноября, по 10 тыс рублей стали получать матпомощь жители 1-4 подъездов.



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